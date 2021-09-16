Ежесуточно поступает по 20 пациентов: в Черновцах в детской ковид-больнице осталось всего 10 койко-мест

Ежесуточно поступает по 20 пациентов: в Черновцах в детской ковид-больнице осталось всего 10 койко-мест

С 98 пациентов коронавирус подтвердили у 29 больных.

В Черновицкой областной клинической больнице в инфекционном отделении, куда госпитализируют больных на коронавирус детей, занято 98 койко-мест из 108.

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Об этом сообщает shpalta.media со ссылкой на главного врача Черновицкой областной детской клинической больницы Александра Теслицького.

По данным медика, не у всех детей, которых госпитализировали, обнаружили коронавирус. У части больных есть другие респираторные заболевания с пневмонией или без.

"С ковидом или подозрением есть 44 ребенка. В 29 детей — подтвержденный ковид, а в остальных ожидаем результаты ПЦР-теста. Есть 9 детей в возрасте до одного года", — пояснил главный врач.

Медик отмечает, что в среднем ежедневно в медицинское учреждение госпитализируют по 20 детей.

"Эта цифра варьирует в пределах 20 детей ежедневно. Уровень госпитализации по сравнению с прошлым месяцем, вдвое выше. Одна из причин — посещение организованных коллективов. Также есть факторы, которые характерны и для других респираторных заболеваний. Это, в частности, и сезонность, именно осенний и зимний периоды", — отметил Александр Теслицький.

Также в больнице в реанимации находятся двое младенцев, у матерей которых диагностировали коронавирус. Малыши в тяжелом состоянии, сейчас в них еще официально не подтвердили COVID-19. Матери новорожденных лечатся в учреждениях для взрослых, их состояние также тяжелое.

"Один ребенок родился преждевременно с массой 1350 грамм. Тяжелое состояние обусловлен и недоношенностью. Другой ребенок тоже требует аппаратного дыхания. Дети в тяжелом состоянии", — сказал врач.

Напомним, в Минздраве назвали четыре области, где могут вернуть "красную" зону и локдаун.

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