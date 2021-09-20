"Этот вирус обманул нас несколько раз": американский инфекционист сделал прогноз, когда человечество может преодолеть COVID-19

"Этот вирус обманул нас несколько раз": американский инфекционист сделал прогноз, когда человечество может преодолеть COVID-19

Ситуация с заболеваемостью осложняется из-за постоянно мутирующего вируса.

Человечество должно победить пандемию коронавируса до весны 2022 года. Однако из-за "Дельта"-штамма сложно давать какие-то гарантии.

Об этом сообщил американский инфекционист и советник президента США по медицинским вопросам Энтони Фаучи, пишет The Telegraph.

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"Я думаю, все мы должны быть честными, открытыми и скромными. Мы не знаем, когда отступит COVID-19. Этот вирус обманул нас несколько раз множеством различных волн по всему миру в целом и в каждой отдельной стране. Это просто надежда, это вдохновляет. Произойдет это или нет, еще неизвестно", — отметил Энтони Фаучи.

По его словам, прогнозировать, когда именно мы победим коронавирус, сложно. Все дело в "Дельта"-штамме, а также постоянной мутации вируса.

"Сейчас мы вернулись к 130—140 тысячам случаев в день. Так что я не хочу делать какие-либо твердые прогнозы относительно того, что произойдет", — добавил Энтони Фаучи.

Напомним, что на этой неделе вся Украина может перейти в "желтую" зону карантина.

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