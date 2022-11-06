Если две дозы вакцины COVID-19 были получены год назад, нужно ли делать бустер: простые советы

Если вы получили две дозы прививки от коронавируса более года назад, не следует начинать заново курс вакцинации.
Нужно просто сделать бустерную прививку от коронавируса и продлить защиту от тяжелого течения болезни.
Об этом пишет Министерство здравоохранения.
Важно:
- Взрослые люди должны получить первичный курс прививок против COVID-19 одной дозой вакцины Janssen или двумя дозами любой другой противоковидной вакцины, разрешенной в Украине.
- Через 5 месяцев после первичного курса всем людям старше 18 лет следует сделать первую бустерную прививку.
- Через 4 месяца после первой бустерной прививки пожилым людям и людям с хроническими болезнями необходимо сделать вторую бустерную прививку. Другие взрослые могут получить второй бустер.
- Если вы пропустили срок введения бустерной дозы, не беда – просто сделайте ее как можно скорее.
Напомним, в Киеве за минувшую неделю выявили 725 случаев коронавируса, самой молодой инфицированной — 3 месяца, самому старшему больному — 92 года.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.