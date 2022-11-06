Если две дозы вакцины COVID-19 были получены год назад, нужно ли делать бустер: простые советы

Если вы получили две дозы прививки от коронавируса более года назад, не следует начинать заново курс вакцинации.

Нужно просто сделать бустерную прививку от коронавируса и продлить защиту от тяжелого течения болезни.

Об этом пишет Министерство здравоохранения.

Важно:

Взрослые люди должны получить первичный курс прививок против COVID-19 одной дозой вакцины Janssen или двумя дозами любой другой противоковидной вакцины, разрешенной в Украине.

Через 5 месяцев после первичного курса всем людям старше 18 лет следует сделать первую бустерную прививку.

Через 4 месяца после первой бустерной прививки пожилым людям и людям с хроническими болезнями необходимо сделать вторую бустерную прививку. Другие взрослые могут получить второй бустер.

Если вы пропустили срок введения бустерной дозы, не беда – просто сделайте ее как можно скорее.

Также читайте В Украине разрешили бустерную прививку от коронавируса для вакцинированных детей от 12 лет

Напомним, в Киеве за минувшую неделю выявили 725 случаев коронавируса, самой молодой инфицированной — 3 месяца, самому старшему больному — 92 года.

Читайте также:

Коронавирус вернулся: масок и карантина не будет из-за войны - Игорь Кузин