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Если две дозы вакцины COVID-19 были получены год назад, нужно ли делать бустер: простые советы

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Если две дозы вакцины COVID-19 были получены год назад, нужно ли делать бустер: простые советы

Фото: Pexels

Если вы получили две дозы прививки от коронавируса более года назад, не следует начинать заново курс вакцинации.

Нужно просто сделать бустерную прививку от коронавируса и продлить защиту от тяжелого течения болезни.

Об этом пишет Министерство здравоохранения.

Важно:

  • Взрослые люди должны получить первичный курс прививок против COVID-19 одной дозой вакцины Janssen или двумя дозами любой другой противоковидной вакцины, разрешенной в Украине.
  • Через 5 месяцев после первичного курса всем людям старше 18 лет следует сделать первую бустерную прививку.
  • Через 4 месяца после первой бустерной прививки пожилым людям и людям с хроническими болезнями необходимо сделать вторую бустерную прививку. Другие взрослые могут получить второй бустер.
  • Если вы пропустили срок введения бустерной дозы, не беда – просто сделайте ее как можно скорее.

Напомним, в Киеве за минувшую неделю выявили 725 случаев коронавируса, самой молодой инфицированной — 3 месяца, самому старшему больному — 92 года.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Вакцина против коронавируса
Дата публикации
Просмотры
417
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