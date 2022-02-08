"Если бы вакцина была раньше, я бы не похоронила детей": 87-летняя женщина из Буковины рассказала, почему решила привиться

Родные женщины работали медиками и заболели коронавирусом.
87-летняя жительница села Новоселица Кельменецкого района Черновицкой области Мария Чумак рассказала, что из-за пандемии коронавируса она потеряла своих невестку и сына. Когда появилась вакцина, она сразу прививалась, в марте планирует получить бустерную дозу.
Об этом пишет ИА АСС.
Женщина рассказала, что ее сын и невестка работали медиками и спасали больных COVID-19. Сначала коронавирусом заболела ее невестка, потом сын. Через неделю женщина похоронила обоих родственников.
"Думала, не переживу этого. По телевизору видела, что очень страшна эта болезнь. Позже я тоже переболела, но Бог сохранил мне жизнь", – говорит Мария Чумак.
После того, как в Украине началась вакцинация, женщина сразу решила привиться. Ее вакцинировали Pfizer. В марте бабушка планирует сделать бустерную вакцинацию. Мария Чумак рассказывает, что вакцинацию она перенесла очень просто: у нее не было температуры и ничего не болело. Женщина убеждена, что если бы вакцина появилась раньше, ее родные сейчас были бы живы.
"Знаете, если бы была эта вакцина раньше, то я бы не похоронила своих детей. Они могли бы еще жить и жить. И они точно вакцинировались бы! Вот потому я вакцинируюсь, чтобы внуки опять горе не переживали", – говорит пожилая женщина.
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