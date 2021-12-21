Еще шесть областей покинут "красную" зону карантина: когда и какие

Еще шесть областей покинут "красную" зону карантина: когда и какие

Смягченные карантинные ограничения начнут действовать с 23 декабря.

Шесть областей Украины выходят из "красной" зоны карантина. С 23 декабря на территории Киевской, Житомирской, Николаевской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей будут действовать ограничения, установленные для "желтой" зоны карантина.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram-канале.

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Соответствующее решение было принято 21 декабря во время очередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 23 декабря 2021 года "желтый" уровень эпидемической опасности на территории Житомирской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей ", — говорится в сообщении.

Напомним, что с 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина – для невакцинированных граждан ужесточили карантинные меры безопасности. Теперь посещать общественные учреждения в желтом уровне эпиднебезопасности могут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет либо "желтый" COVID-сертификат, либо справку 063/о (справка о выздоровлении).

Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов нужно иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19. В то же время для посещения общественных заведений можно использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, или альтернативный документ — COVID-сертификат о выздоровлении. Таким образом, в желтом уровне эпиднебезопасности общественные заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, кто не имеет одного из указанных документов.

Следует отметить, что с 23 декабря в красной зоне останутся только 2 области: Волынская и Запорожская. Как сообщила аналитика Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Екатерина Кузьминова, в этих регионах превышен коэффициент обнаружения коронавируса.

Напомним, Минздрав на период новогодне-рождественских праздников ужесточает требования карантина в Украине. Радуцкий перечислил ограничения.

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