Еще одна область в Украине приблизилась к "красной" зоне карантина

Еще одна область в Украине приблизилась к "красной" зоне карантина

В Сумской области зафиксировано превышение установленных норм по трем показателям.

Уже через три дня Сумская область может попасть в "красную" зону эпидемической опасности.

Об этом в комментарии "Суспільне" сказал в пятницу, 8 октября, директор областного лабораторного центра Владимир Збаражский.

По его словам, коэффициент обнаружения новых больных превышен уже в течение четырех дней подряд. Еще два показателя выше нормы в течение одного дня.

"Первый показатель — показатель выявления больных. Второй — уровень госпитализации пациентов — 63,7% (должно быть не больше, чем 60), третий — динамика уровня госпитализации — 57,4 (должно быть не больше, чем 50) ", — перечислил он.

Если в течение выходных эти показатели не снизятся, то, по словам Владимира Збаражского, Сумская область автоматически попадет вместо "оранжевой" зоны — сразу в "красную".

Напомним, Львов по всем показателям может в ближайшее время перейти к "красной" зоне карантина. В случае ухудшения эпидситуации по коронавирусу в течение следующих недель, в городе могут могут закрыть школы, а также ввести ряд карантинных ограничений.

Коронавирус в Украине: несколько областей оказались на пороге зоны с самыми суровыми ограничениями

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку