Еще одна область переходит в "красную" зону: какая и когда начнут действовать жесткие правила карантина

Еще одна область переходит в "красную" зону: какая и когда начнут действовать жесткие правила карантина

Карантинные ограничения начнут действовать с 8 ноября.

Со следующей недели в Волынской области будут действовать ограничения и запреты, установленные для "красного" уровня эпиднебезопасности. Такое решение было принято сегодня, 5 ноября, во время внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает министр Кабмина Олег Немчинов.

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"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 08 ноября 2021 года красный уровень эпидемической опасности на территории Волынской области", — говорится в сообщении.

Напомним, красный уровень эпидемической опасности предполагает ряд ограничений. В частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий. Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мер) вакцинированы.

Отметим, сейчас две трети страны, а именно 15 регионов уже в "красной" зоне. 30 ноября в нее попали сразу 7 областей – Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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