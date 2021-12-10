Еще два региона Украины в ближайшее время могут выйти из "красной" зоны – эксперт

В этих областях коэффициент выявленных случаев находится в пределах нормы и не превышен.
Винницкая и Хмельницкая области уже в ближайшее время могут выйти из "красной" зоны адаптивного карантина.
Об этом в интервью рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.
"Сейчас практически каждый регион может выйти в ближайшее время из "красного" уровня эпидемической опасности. Что сдерживает эти регионы? Сдерживает коэффициент выявленных случаев — сколько из протестированных образцов является положительным, являются подтвержденными случаями заболеваемости COVID-19", — пояснил Ганиченко.
Эксперт объясняет, что именно в Винницкой и Хмельницкой областях указанный коэффициент выявленных случаев не превышен, но останавливает выход уровень госпитализации в этих регионах.
"Сейчас уровень госпитализации сдерживает выход этих регионов из "красного" уровня эпиднебезопасности. И уже на этой неделе (интервью записано в среду 8 декабря, — ред.) мы ожидаем, что каждый из этих регионов – Винницкая и Хмельницкая области – покажут выполнение дограничных уровней по госпитализации", — отметил Ганиченко.
Эксперт надеется, что в ближайшее время эти регионы смогут удовлетворить показатели для выхода из красного уровня.
Напомним, с 7 декабря на территории Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Херсонской областей и Киева перестали действовать ограничения "красной" зоны.
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