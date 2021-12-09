ЕС планирует установить единый срок действия COVID-сертификата для всех стран-членов союза: объяснена причина

Ранее, несмотря на рекомендации Еврокомиссии по 9-месячному сроку действия COVID-сертификата, большинство стран-членов ЕС установили собственные лимиты.
Страны Европейского Союза собираются сократить срок действия сертификатов COVID от 12 месяцев до 9 месяцев. Далее нужно будет делать прививку снова.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в ЕС.
Представители ЕС, как сообщает Reuters, заявили, что правительства стран Евросоюза должны прийти к консенсусу по поводу девятимесячного срока действия сертификата. Это должно произойти уже в пятницу после предварительного согласования в четверг. Один из дипломатов отметил, что переговоры могут продолжаться и до следующей недели.
Внутренние источники Reuters в ЕС сообщили, что девятимесячный лимит получил всеобщую поддержку. Обеспокоены таким решением только страны с более низким уровнем вакцинации.
Напомним, в начале ноября Европейская комиссия заявила о планах совершить обязательной третью дозу вакцины от COVID-19. В то же время делать ее придется по истечении срока с момента последней дозы, которая отныне, при условии подтверждения поправок, составит 9 месяцев, а не 12, как было раньше.
Правительства ЕС неоднократно заявляли, что в этом вопросе требуется общий подход, ведь разные термины в разных странах могут всколыхнуть туристическую индустрию всего ЕС.
Несмотря на это, Франция решила установить семимесячный лимит вместо предложенного Еврокомиссией девятимесячного. Такие же сроки установил и Кипр. В Греции для пожилых людей действительность сертификата заканчивается уже через шесть месяцев от последней дозы вакцины.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.