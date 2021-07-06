Екс-министр здравоохранения рассказала, как вакцины защищают от новых штаммов коронавируса

По словам екс-главы Минздрава, со временем вакцины станут более эффективными.

Вакцинация защищает даже от новых штаммов коронавируса и сдерживает распространение болезни.

Об этом в комментарии "Украина 24" сказала екс-министер здравоохранения Зоряна Скалецкая.

По ее словам, вакцинация сдерживает распространение коронавируса даже если это новые штаммы, поскольку вакцины построены так, что организм знает о вирусе и готовит ему иммунный ответ.

"Если мы сейчас посмотрим на общую картину всех вакцин, которые разработаны, — они помогают организму каждого человека в определенной степени "познакомиться" с вирусом. И потом, по возможности контакта с вирусом различных штаммов, организм как минимум будет "знать" этот тип вируса, и уже будет готов к взаимодействию и иммунной защиты", — подчеркнула Скалецкая.

По словам екс-очильници МЗ, со временем вакцины станут более эффективными.

"Чем больше времени мы будем исследовать вирус, вакцины, тем больше у нас будет информации об их эффективности.", — отметила Зоряна Скалецкая.

Напомним, в ВОЗ считают, что в мире стабилизировалась ситуация с распространением коронавируса.

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