Эффективны почти на 90%: регулятор ЕС одобрил новое лекарство против коронавируса для пациентов с высоким риском

Эффективны почти на 90%: регулятор ЕС одобрил новое лекарство против коронавируса для пациентов с высоким риском

Последние лабораторные данные свидетельствуют о том, что препарат также действенен и против штамма "Омикрон".

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) 27 января одобрило использование таблеток COVID-19 производства компании Pfizer для лечения взрослых с риском тяжелых заболеваний. Таблетки изготовлены на фоне увеличения случаев заболеваемости штаммом "Омикрон".

Об этом пишет Reuters.

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Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес заявила, что сейчас есть значительный прогресс в создании лекарства, которое, по ее словам, станет дрогой линией защиты после вакцин.

"Paxlovid — это первое пероральное противовирусное средство для домашнего использования в нашем портфолио, и оно может реально изменить ситуацию для людей с высоким риском тяжелой формы COVID", — отметила еврокомиссар.

К тому же Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в конце прошлого года одобрило "Paxlovid" для экстренного применения. После этого Италия, Германия и Бельгия первыми из стран ЕС закупили таблетки.

Таблетки от коронавируса, в частности Pfizer, считают новым перспективным методом лечения, который можно применять дома при появлении симптомов COVID-19, чтобы предотвратить госпитализацию и смерть.

"Мы гордимся тем, что у нас есть мощный производственный след в Европе, что поможет поддерживать производство до 120 миллионов курсов Paxlovid по всему миру", – отметил исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла.

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Как отмечается, Paxlovid во время клинических испытаний показал почти 90% эффективность в предотвращении госпитализаций и смертей пациентов с высоким риском тяжелых заболеваний.

В частности, последние лабораторные данные свидетельствуют о том, что препарат также действителен и против штамма "Омикрон".

Следует отметить, что таблетки тестировали только на невакцинированных лицах. Это, в свою очередь, ставит под вопрос эффективность препарата для вакцинированных пациентов с высоким риском. В то же время Европейское агентство по лекарственным средствам не ограничило употребление таблеток только невакцинированными лицами.

Напомним, в конце прошлого года EMA рекомендовало выдать регистрацию на еще один медицинский препарат против коронавируса "Сотровимаб". Таблетки предназначены для пациентов с симптомами в легкой форме. Они не нуждаются в подключении к кислороду, но имеют высокий риск развития тяжелой формы заболевания.

Кроме того, 26 января Министерство здравоохранения окончательно зарегистрировало препарат для лечения COVID-19 "Молнупиравир" для экстренного применения.

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