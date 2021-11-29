Два года COVID-пандемии: в мире умерло не менее пяти миллионов человек

Два года COVID-пандемии: в мире умерло не менее пяти миллионов человек

Впрочем, эта цифра не окончательная.

За почти два года после начала пандемии коронавируса, с декабря 2019 года, умерло по меньшей мере 5 197 718 инфицированных COVID-19.

Об этом сообщает издание The Guardian.

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Впрочем, эта цифра не точна. По оценкам ВОЗ, количество умерших может быть вдвое или втрое больше официальных данных из-за чрезмерной смертности, прямо или косвенно связанной с COVID. Кроме того, бессимптомные случаи также остаются невыявленными.

Следует отметить, что на COVID-19 от декабря 2019-го зарегистрировано минимум 260 817 750 случаев COVID-19. К слову, только за последние сутки зарегистрировали 382 619 новых случаев заболевания. Кроме того, умерло 4760 больных.

Как сообщалось, новый штамм коронавируса "Омикрон" имеет множество мутаций в S-белке, что может повлиять на траекторию пандемии коронавируса. Специалисты отметили, что пока неизвестно, насколько новый штамм заразен, может ли он уклоняться от существующего иммунитета, насколько тяжелое течение болезни вызывает и как реагирует на существующее лечение.

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