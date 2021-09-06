Документ уже в Кабмине: в Минздраве назвали дату ужесточения карантина в Украине

Документ уже в Кабмине: в Минздраве назвали дату ужесточения карантина в Украине

В Украине действует адаптивный карантин.

Усилить карантин в Украине могут уже со следующего понедельника, 13 сентября. Минздрав уже подал в Кабмин инициативу по переводу Украины в "желтую" зону карантина.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "Украина 24".

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Ляшко заверил, что пока оснований для введения "красной" зоны адаптивного карантина ни в одном из регионов Украины нет. Впрочем, сегодня Украина превысила индикаторы, которые могут перевести страну из "зеленого" на "желтый" уровень эпидемической опасности.

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"Минздрав подал соответствующее представление Кабмина. На этой неделе будет комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая рассмотрит наше обращение. Больше всего, со следующего понедельника Украина перейдет в желтый уровень эпидемической опасности", — сообщил Ляшко.

В дальнейшем, как пояснил глава Минздрава, когда применяется "желтый" уровень, происходит региональное деление — где-то будет "желтый", где-то "оранжевый", а в некоторых регионах "красный" уровень эпидемической опасности.

"Сейчас оснований для введения "красного" уровня нет ни в одном из регионов Украины. Есть только показатели, чтобы перевести всю страну на" желтый", — добавил он.

Напомним, в Минздраве заявили об ухудшении ситуации с COVID-19 в Украине. Когда в Украине могут ввести локдаун, читайте здесь.

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