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Доктор Комаровский назвал единственную до конца изученную вакцину против COVID-19

Доктор Комаровский назвал единственную до конца изученную вакцину против COVID-19

Фото: Доктор Комаровский/Facebook

Медик также добавил, что в Украине должны были быть люди, которые занимались бы вопросами вакцинации.

Известный педиатр Евгений Комаровский рассказал, что по его данным, полностью исследованной вакциной от коронавируса является Pfizer.

Об этом он сказал в интервью Дмитрию Гордону.

Доктор Комаровский отметил, что вакцина Comirnaty от Pfizer-BioNTech прошла все три этапа исследования. Педиатр также добавил, что это миф о том, что "будто бы нужно еще несколько лет, чтобы исследовать вакцины".

"Pfizer исследован до конца, Moderna тоже практически до конца", – подчеркнул Комаровский.

Медик также добавил, что в Украине должны были быть люди, которые занимались бы вопросами вакцинации и смогли бы убедить даже самых больших скептиков в том, что прививка необходима в борьбе с COVID-19.

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