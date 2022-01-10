До конца далеко: в ВОЗ прогнозируют, что сложная ситуация с COVID будет несколько месяцев.

До конца далеко: в ВОЗ прогнозируют, что сложная ситуация с COVID будет несколько месяцев.

Прогнозируют, что вспышки коронавируса могут быть два или три раза в год.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что сложная ситуация с заболеваемостью коронавирусом будет длиться не менее трех месяцев.

Об этом заявил специальный посланник ВОЗ Давид Набарро, пишет The Guardian.

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"Мы проходим через марафон. Нельзя сказать, что мы в конце его. Этот конец в нашем поле зрения, но пока до него далеко. До того, как мы до него доберемся, будет еще несколько волн", — подчеркнул он.

Насколько тяжелы будут новые волны COVID-19 или мутации коронвируса, Набарро прогнозировать не берется. Впрочем, подчеркнул: вирус развивается, о чем, в частности, свидетельствует появление штамма "Омикрон". "Это действительно влияет на весь мир. Если службы здравоохранения в Западной Европе едва справляются, то во многих других частях мира они полностью перегружены", — говорит представитель ВОЗ.

Кроме того, он отметил, что серьезные вспышки коронавируса могут быть два-три раза в год. "Как мне кажется, с этим вирусом будут продолжаться вспышки. Жить с COVID значит быть в состоянии подготовиться к ним и реагировать очень быстро, когда они происходят", — объяснил Давид Набарро.

Как сообщалось, ВОЗ объявила, что планирует вакцинировать против коронавируса к середине 2022 70% населения планеты.

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