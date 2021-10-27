До 10 дней мест в больницах не будет: медики требуют ввести во Львове жесткий локдаун

До 10 дней мест в больницах не будет: медики требуют ввести во Львове жесткий локдаун

Из-за большого количества больных коронавирусом медики не смогут оказывать помощь пациентам, которые болеют другими заболеваниями.

Во Львове руководители больниц, в которых лечат больных коронавирусом, обратились к власти города и области с просьбой ввести в регионе полный локдаун.

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

Так, руководители Больницы скорой медицинской помощи Львова, 1, 5 и 8 городских больниц призвали мэра Львова Андрея Садового, председателя Львовской ОГА Максима Козицкого и городские и региональные комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС усилить карантинные требования.

Медицинский директор по анестезиологической работе Львовской клинической больницы скорой медицинской помощи Иван Миськив рассказал, что в их учреждении находится 427 пациентов с коронавирусом. Из них 44 – в реанимации.

"Прогнозируем, что в срок до 10 дней больницы будут переполнены. Сейчас темпы распространения большые, коллективного иммунитета еще нет. Эта неделя или 10 дней дадут время большему количеству людей вакцинироваться", — сказал Иван Миськив.

Руководитель 8-й городской клинической больницы Львова Василий Трунквальтер объяснил, что уже сейчас ситуация в больницах критическая.

"Мы каждый день покупаем по 3,5 тонны кислорода и к нам по 5 раз заезжает на территорию больницы машина с кислородом. Мы выписываем меньшее количество пациентов, чем госпитализируем. Мы должны прервать любые человеческие контакты между собой, должен быть жесткий локдаун ", — сказал медик.

Руководитель 5-й городской клинической больницы Львова Андрей Мыськив добавил, что из-за большого количества больных коронавирусом медики не смогут оказывать помощь пациентам, которые болеют другими заболеваниями.

"Сейчас пациентов привозят практически без обследований, болезнь очень стремительная, сегодня есть так, что пациент чувствует себя еще очень легко, а через несколько часов он бежит в больницу. Реанимация, палаты интенсивной терапии заняты, количество ИВЛ так же на грани", – сказал Андрей Мыськив.

Напомним, во Львовской области в один день из- за COVID-19 умерли супруги.

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