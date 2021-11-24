Днепропетровская область впервые не попала в список ковид-лидеров: статистика заболеваемости 24 ноября

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Кривом Роге и Днепре.
Днепропетровская область впервые с введения в регионе “красной” карантинной зоны не вошла в список лидеров по распространению COVID-19.
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.
По состоянию на 24 ноября в регионе зарегистрировали 674 новых случая заражения. Больше всего больных обнаружили в Кривом Роге – 137, в Днепре – 124, в Никополе – 111, в Покрове – 90.
С начала пандемии в области лабораторно подтвердили 227 844 случая COVID-19. Болезнь побороли 185 862 человека, умерли – 7477.
Отметим, что в Украине сегодня — 14 325 новых случаев заболевания. Умерло 595 больных.
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