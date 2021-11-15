Днепропетровская область в лидерах по распространению COVID-19: статистика 15 ноября

Больше всего случаев заражения за сутки обнаружили в Днепре.
Днепропетровская область продолжает удерживать лидерство по инфицированию на коронавирус. По состоянию на 15 ноября в регионе зарегистрировано 987 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.
Больше всего случаев инфицирования обнаружили в Днепре – 277, в Кривом Роге – 149, в Каменском – 94, в Покрове – 72.
От коронавируса за сутки умерли 77 человек, побороли недуг 312 пациентов.
Отметим, что в Украине за сутки зарегистрировали 10 802 новых случаев COVID-19. В больницы госпитализировали 2798 больных, 442 человека скончались.
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