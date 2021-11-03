Днепропетровская область в лидерах по распространению COVID-19: какая статистика

Больше всего случаев заражения зафиксировали в Днепре и Павлограде.
В Днепропетровской области по состоянию на 3 ноября коронавирус подтвердили у 1935 человек. Больше всего случаев зафиксировали в Днепре.
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.
Так, в сутки коронавирус диагностировали у 853 жителей Днепра, 365 жителей Павлограда, 145 жителей Кривого Рога, 128 жителей Новомосковска и 121 жителя Никополя.
За сутки недуг побороли 1011 пациентов, 45 человек скончались.
Отметим, в Украине за сутки зарегистрировали 23 393 новых случая заражения. В больницы госпитализировали 5935 человек, скончались 720 украинцев.
Читайте также:
- В Китае зафиксирован новый всплеск распространения коронавируса.
- В США окончательно одобрили применение Pfizer для детей в возрасте от пяти до 11 лет.
- В Раде назвали регион, который может следующим войти в "красную" зону.