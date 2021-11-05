Днепропетровская область под ударом коронавируса: статистика за 5 ноября

Днепропетровская область под ударом коронавируса: статистика за 5 ноября

Уже традиционно больше всего случаев фиксируют в Днепре и Павлограде.

Днепропетровская область снова в антилидерах по количеству новых случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 5 ноября в регионе 2388 новых случаев.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.

Больше всего случаев заражения зафиксировали в Днепре – 874, в Павлограде – 393, в Новомосковске – 148, в Никополе – 140, в Каменском – 130.

Болезнь побороли 954 человека, умерли — 70.

Отметим, что в Украине за сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 26 488 человек, от болезни умерли 696 пациентов, 13 281 украинец выздоровел.

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