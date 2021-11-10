Днепропетровская область лидер по распространению коронавируса: статистика

В Днепре за сутки выявили более 1000 случаев инфицирования.
Днепропетровская область второй день удерживает первенство по распространению коронавируса. По состоянию на 10 ноября недуг обнаружили у 1792 человек.
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.
Как стало известно, больше всего случаев инфицирования зарегистрировали в Днепре — 1007, в Новомосковске — 103, в Каменском — 91, в Кривом Роге — 82.
Коронавирусную инфекцию за сутки побороли 2070 пациентов, умерли от болезни 60 человек.
Отметим, что в Украине за сутки зафиксировали 23 283 новых случая инфицирования. В больницы госпитализировали 5696 украинцев, 816 скончались.
Читайте также:
- В США от коронавируса скончался полицейский, отказавшийся от COVID-вакцинации.
- Во Франции не рекомендуют вакцинироваться препаратом Moderna людям до 30 лет.
- В Ивано-Франковске заполнены все "ковидные" реанимационные кровати.