Днепропетровская область лидер по распространению коронавируса: статистика

В Днепре за сутки выявили более 1000 случаев инфицирования.

Днепропетровская область второй день удерживает первенство по распространению коронавируса. По состоянию на 10 ноября недуг обнаружили у 1792 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.

Как стало известно, больше всего случаев инфицирования зарегистрировали в Днепре — 1007, в Новомосковске — 103, в Каменском — 91, в Кривом Роге — 82.

Коронавирусную инфекцию за сутки побороли 2070 пациентов, умерли от болезни 60 человек.

Отметим, что в Украине за сутки зафиксировали 23 283 новых случая инфицирования. В больницы госпитализировали 5696 украинцев, 816 скончались.

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