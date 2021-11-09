Днепропетровская область – антилидер по распространению COVID-19: статистика заболеваемости

Больше всего случаев зарегистрировали в Днепре и Каменском.
Днепропетровская область возглавила антирейтинг по количеству новых случаев коронавируса. По состоянию на 9 ноября в регионе недуг обнаружили у 2042 человек.
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.
Больше всего случаев инфицирования зафиксировали в Днепре – 902, в Каменском – 167, в Кривом Роге – 118, в Павлограде – 113.
За сутки недуг побороли 1282 человека, умерли – 45 человек.
В то же время в Украине зафиксировали 18 988. Умерли – 833 пациента, выздоровели – 16 609 человек.
Напомним, что из-за вспышки коронавируса Евросоюз исключил Украину из списка безопасных для путешествий стран.
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