Днепр в лидерах по количеству новых случаев коронавируса: какая статистика

Днепр в лидерах по количеству новых случаев коронавируса: какая статистика

За сутки зафиксировали 867 новых случаев.

Днепропетровская область продолжает находиться в пятерке антилидеров по количеству больных коронавирусом. По состоянию на 1 ноября в регионе зафиксировалли 867 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.

Больше всего случаев заражения за сутки зафиксировали в Днепре – 287, в Кривом Роге – 74, в Желтых Водах – 42, в Новомосковске – 35, в Вольногорске – 32.

Болезнь побороли 344 человека, умерли — 52.

Всего по Украине в сутки зафиксировали 13 936 новых случаев коронавируса. Госпитализировали — 3828, умерли — 298.

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