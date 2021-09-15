Дистанционного обучения не будет: на Прикарпатье школы, где не вакцинировано 80% педагогов, закроют на карантин

Дистанционного обучения не будет: на Прикарпатье школы, где не вакцинировано 80% педагогов, закроют на карантин

Педагогов в Ивано-Франковской области призывают прививаться.

В Ивано-Франковской области в случае вспышки коронавируса школы, где не вакцинировано 80% учителей, закроются на карантин.

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Об этом сообщила председатель Ивано-Франковской областной государственной администрации Светлана Онищук.

Как отмечается, школы, в которых не вакцинировано 80% педагогов, будут закрываться на карантин. Поэтому учителей призывают прививаться.

"Из-за обострения ситуации правительством введены новые карантинные меры, которые, прежде всего, касаются работы учебных заведений. В частности, в школах, где провакцинировано менее 80% педагогов, дистанционного обучения в школах не будет. Все они закроются на карантин", — сообщила Светлана Онищук.

Напомним, в Волынской области обнаружили четыре вспышки коронавируса в образовательных учреждениях. Вспышки зафиксировали в трех школах и одном детском саду.

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