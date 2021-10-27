Действовали на опережение: СБУ помешало мошенникам похитить около 1 млрд гривен из фонда ковида

Действовали на опережение: СБУ помешало мошенникам похитить около 1 млрд гривен из фонда ковида

Усилиями Службы безопасности Украины удалось предотвратить хищение COVID-средств в нескольких регионах.

СБУ разоблачила факты хищения "атиковидных" денег за период пандемии коронавируса. Мошеннические схемы действовали от этапа строительства больницы до момента ее обустройства.

Об этом говорится на официальном сайте СБУ.

Так, во время строительства отделения для приема больных COVID-19 в Закарпатской области из выделенных 10 млн гривен более 1,5 млн присвоили участники сделки. Организаторы схемы систематически вносили в акты выполненных работ недостоверные данные об их объеме и стоимости, а некоторые из них были исполнены только «на бумаге».

Также читайте Американские эксперты рекомендовали применение вакцины Pfizer среди детей от 5 до 11 лет

Кроме того, во Львовской области разоблачили мошенническую схему, по которой бизнесмены присваивали государственные средства при закупке медицинского оборудования для больниц, задействованных в борьбе с COVID-19. По предварительным оценкам, только по одному факту поставок злоумышленники нанесли государственному бюджету ущерб почти на 2 млн грн.

Кроме того, СБУ изъяла 200 тонн поддельных антисептиков и других опасных для здоровья фальсификатов дезинфекции.

"В значительной степени, такого результата удалось добиться благодаря работе на опережение — когда спецслужба сработала еще на этапе "преступных намерений" и не допустила фактического хищения средств", — пишут на сайте.

Читайте также:

Семейные врачи Сумской области ежемесячно производили около 200 поддельных COVID-сертификатов: что им грозит

В Черниговской области мошенники продавали COVID-сертификаты за 250 долларов невакцинированным гражданам

Венедиктова рассказала, что тех, кто подделывает COVID-сертификаты ожидают большие штрафы и даже ограничение свободы

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку