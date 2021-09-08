"Действительно уменьшают шансы заболеть": Комаровский рассказал, какая эффективность защитных масок при COVID-19

Защитные маски уменьшают шансы подхватить коронавирусную инфекцию..

Защитная маска, которую носят от COVID-19, уменьшает интенсивность вируса, которую вдыхает человек.

Об этом на своей странице в соцсети написал доктор Евгений Комаровский.

"Вы кашляете, с вас вылетают мокрота, слюна, сопли. Без маски эти капли полетят на три метра, а с маской все это останется внутри, не полетит дальше. Маска также позволяет уменьшить количество вирусов, которые вы вдохнете. То есть она дает вам шанс не получить за раз дозу, которой можно заразиться", — отметил Евгений Комаровский.

Он также добавил, что больной на коронавирус человек может за один раз заразить множество людей. В то же время если он будет в маске — это количество значительно уменьшается.

"Хотя бы поэтому давайте носить маски — они действительно уменьшают шансы заболеть", — подчеркнул Комаровский.

Напомним, что значительное ухудшение ситуации с заболеваемостью на коронавирус в Украине ожидается на конец октября — начале ноября.

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