"Детей нестерпимо жаль. Сколько можно?": в Одесской области переход на дистанционку разозлил родителей

"Детей нестерпимо жаль. Сколько можно?": в Одесской области переход на дистанционку разозлил родителей

Дети будут находиться дома с 10 января.

В городе Измаиле (Одесская область) местные власти решили перевести школы на дистанционное обучение с 10 января, чтобы остановить рост больных вирусными инфекциями и не допустить осложнения ситуации.

Об этом сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко.

Однако решение вызвало волну негодования среди родителей. Многие родители считают решение нерациональным, так как Измаил давно не находится в "красной зоне" карантина.

В Сети родители резко высказались:

Мы даже не в "красной зоне". Почему дети должны учиться дистанционно? В некоторых городах даже в "красной зоне" учились офлайн. А первые классы как будут дистанционно учиться писать?

Детей невыносимо жаль! Всегда болели и будут болеть. Зачем их дома запирать? Сколько можно?

У нас, например, никто не спрашивал, болеет ли кто-нибудь в классе

Все регионы Украины в канун Нового года перешли в "желтую" карантинную зону

Напомним, с начала коронавирусной пандемии украинские школы несколько раз закрывали на карантин или переводили на дистанционное обучение. С начала этого учебного года было введено новое правило — стационарно работают только те учебные заведения, в которых более 80% вакцинированных сотрудников.

Особенности работы также определяют уровень эпиднебезопасности в конкретном регионе. В настоящее время Украина разделена на четыре цветных зоны. Самые строгие ограничения – в "красной". Здесь разрешено работать с показателем 80% вакцинации работников только в садах и начальных школах.

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