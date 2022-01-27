COVID-19 набирает обороты: эпидемиолог рассказал, когда в Одессе будет пик заболеваемости

Количество заболевших увеличивается с каждым днем.
Рост заболеваемости COVID-19 в Одесской области можно ожидать через две недели.
Об этом сообщил врач-инфекционист Александр Волков во время брифинга в Одесской ОГА, пишет "Суспільне".
Врач отметил, что срок может увеличиться из-за того, что не все люди сразу после выявления первых симптомов болезни обращаются к врачам.
"В понедельник у нас было 600 случаев, среда – 1 300. Рост в два раза. Если сохранится такая тенденция, то, что прогнозируют ВОЗ и нам рекомендуют, каждые два дня увеличение, то мы можем за две недели достичь пика", – сказал Александр Волков.
За сутки 26 января в Украине:
◾️ зафиксировано 32 393 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 4 847, медработников – 797);
◾️ 82 360 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 28 894 человека, вторую дозу — 29 726 человек, дополнительную дозу получили 684 человека, бустерную дозу — 23 056 человек.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
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