COVID-19 может лишить людей способности узнавать знакомые лица

Независимо от конкретного механизма возникновения симптомов, это еще один пример того, как COVID-19 может вызвать неврологические проблемы.

В ходе нового исследования было опрошено более 50 пациентов, длительно борющихся с COVID, и большинство из них после перенесенных инфекций стали труднее распознавать знакомые лица.

Об этом пишет Science Alert.

"Лицо — это как вода в моей голове", — сказала Энни исследователям, изучавшим ее случай. По ее словам, попытка вспомнить лицо сейчас похожа на просьбу воспроизвести китайский иероглиф после одного просмотра, когда вы незнакомы с языком.

Ранее 28-летней художнице нужно было смотреть на объект съемки раз в 15-30 минут во время работы над портретом. Теперь Энни приходится постоянно обращаться к нему.

Нейропсихологи Дартмутского колледжа Мари-Луиза Кизелер и Брэд Дюшейн провели с Энни ряд тестов и подтвердили, что ее проблемы с распознаванием связаны с конкретными дефектами памяти на лицо, а не с более широкими проблемами.

Однако Энни также испытывала проблемы с навигацией в знакомой ситуации, испытывала трудности с ориентацией и была вынуждена полагаться на карты Google, чтобы переместить свой автомобиль. Проблемы с навигацией характерны и для других людей с прозопагнозией.

"Сочетание прозопагнозии и навигационного дефицита, которое было у Энни, привлекло наше внимание, потому что эти два дефицита часто идут рука об руку после того, как кто-то получил повреждение мозга, или имеет отклонения в развитии, — пояснил ученый Дюшейн. — Этот общее проявление, по-видимому, связано с тем, что эти две способности зависят от соседних областей мозга в височной доле".

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что штамм коронавируса Omicron XBB.1.5 несколько недель стал доминирующим в Соединенных Штатах Америки.

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