- Дата публикации
-
- Категория
- Коронавирус
- Количество просмотров
- 3031
- Время на прочтение
- 1 мин
Новый штамм коронавируса "Стратус": врач назвала главный симптом
Главное отличие этого нового штамма — сильная боль в горле.
Новый штамм коронавируса под названием «Стратус» (XFG и XFG.3) вызывает беспокойство медиков. Его главная особенность — необычный симптом в виде хриплого голоса, на который жалуются инфицированные.
Об этом сообщила семейный врач Вита Олещенко в эфире Ранок.LIVE.
По ее словам, новый штамм коронавируса «Стратус» поражает голосовые связи и может быть опасным для пожилых людей. Однако болезнь обычно не сопровождается высокой температурой или сильной ломотой в теле.
«Человек дышит, но не может насытить кровь кислородом — это мы видели еще во время первых волн. А теперь мы наблюдаем поражение голосовых связок. И даже без температуры такой человек может быть опасен для своих бабушек, дедушек или маленьких детей», — отметила она.
Врач также подчеркнула, что вирус продолжает быстро мутировать — с 2020 до 2025 года зафиксировано более 20 мутаций, а смешивание с другими инфекциями, например гриппом или респираторно-синцитиальным вирусом, может осложнять течение болезни.
Напомним, в Украине распространяются два новых субварианта коронавируса — «Стратус» и «Нибсус».
Несмотря на рост заболеваемости, Министерство здравоохранения успокаивает: текущая ситуация отвечает сезонным колебаниям и не имеет пандемического потенциала. Замминистра, главный санитарный врач Игорь Кузин, отмечает, что подобный рост фиксировался и в прошлом году в этот же период.