Новый штамм коронавируса "Стратус": врач назвала главный симптом

Новый штамм коронавируса под названием «Стратус» (XFG и XFG.3) вызывает беспокойство медиков. Его главная особенность — необычный симптом в виде хриплого голоса, на который жалуются инфицированные.

Об этом сообщила семейный врач Вита Олещенко в эфире Ранок.LIVE.

По ее словам, новый штамм коронавируса «Стратус» поражает голосовые связи и может быть опасным для пожилых людей. Однако болезнь обычно не сопровождается высокой температурой или сильной ломотой в теле.

«Человек дышит, но не может насытить кровь кислородом — это мы видели еще во время первых волн. А теперь мы наблюдаем поражение голосовых связок. И даже без температуры такой человек может быть опасен для своих бабушек, дедушек или маленьких детей», — отметила она.

Врач также подчеркнула, что вирус продолжает быстро мутировать — с 2020 до 2025 года зафиксировано более 20 мутаций, а смешивание с другими инфекциями, например гриппом или респираторно-синцитиальным вирусом, может осложнять течение болезни.

Напомним, в Украине распространяются два новых субварианта коронавируса — «Стратус» и «Нибсус».

Несмотря на рост заболеваемости, Министерство здравоохранения успокаивает: текущая ситуация отвечает сезонным колебаниям и не имеет пандемического потенциала. Замминистра, главный санитарный врач Игорь Кузин, отмечает, что подобный рост фиксировался и в прошлом году в этот же период.