Чтобы контролировать пандемию, к середине следующего года нужно вакцинировать 70% населения мира – глава Еврокомиссии

Урсула фон дер Ляен подчеркивает, что сегодня Европейский Союз является крупнейшим в мире "донором" вакцин против COVID-19.
Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что к середине следующего года удастся привить 70% населения мира. По ее словам, только таким образом можно контролировать пандемию и распространение коронавируса по всей планете.
Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на видеообращение главы ЕК.
"Наша цель — обеспечить вакцинацию 70% населения мира до середины следующего года. Потому что мы сможем контролировать эту пандемию только если будем бороться с ней во всех уголках мира", — сказала глава ЕК.
Урсула фон дер Ляйен подчеркивает, что сегодня Европейский Союз является крупнейшим в мире "донором" вакцин против COVID-19.
Следовательно, по словам главы Еврокомиссии, ЕС передал более 350 млн доз в дар странам по всему миру. Кроме того, государства-члены ЕС выделили более 45 млн доз в виде двусторонних пожертвований третьим странам, в частности, на Западных Балканах.
"Большинство, почти 300 млн доз, передано через глобальный механизм обеспечения доступности вакцин против COVID-19 для стран с низким и средним уровнем доходов. Но нужно больше. В настоящее время вакцинировано 44% населения мира. Большинство доз, необходимых для этих вакцинаций, экспортировала или дарила Европа. И мы сделаем больше", — сказала глава Еврокомиссии.
Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что в странах Африки уровень вакцинации самый низкий. Поэтому ЕС обещает активизировать свои усилия для поддержки этого региона.
Напомним, новый штамм коронавируса, получивший название "Омикрон", более заразен. Впервые он был обнаружен в начале ноября в странах Южной Африки. С этого времени новый штамм начали фиксировать по всему миру.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.