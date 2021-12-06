Чтобы контролировать пандемию, к середине следующего года нужно вакцинировать 70% населения мира – глава Еврокомиссии

Чтобы контролировать пандемию, к середине следующего года нужно вакцинировать 70% населения мира – глава Еврокомиссии

Урсула фон дер Ляен подчеркивает, что сегодня Европейский Союз является крупнейшим в мире "донором" вакцин против COVID-19.

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что к середине следующего года удастся привить 70% населения мира. По ее словам, только таким образом можно контролировать пандемию и распространение коронавируса по всей планете.

Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на видеообращение главы ЕК.

"Наша цель — обеспечить вакцинацию 70% населения мира до середины следующего года. Потому что мы сможем контролировать эту пандемию только если будем бороться с ней во всех уголках мира", — сказала глава ЕК.

Урсула фон дер Ляйен подчеркивает, что сегодня Европейский Союз является крупнейшим в мире "донором" вакцин против COVID-19.

Следовательно, по словам главы Еврокомиссии, ЕС передал более 350 млн доз в дар странам по всему миру. Кроме того, государства-члены ЕС выделили более 45 млн доз в виде двусторонних пожертвований третьим странам, в частности, на Западных Балканах.

"Большинство, почти 300 млн доз, передано через глобальный механизм обеспечения доступности вакцин против COVID-19 для стран с низким и средним уровнем доходов. Но нужно больше. В настоящее время вакцинировано 44% населения мира. Большинство доз, необходимых для этих вакцинаций, экспортировала или дарила Европа. И мы сделаем больше", — сказала глава Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что в странах Африки уровень вакцинации самый низкий. Поэтому ЕС обещает активизировать свои усилия для поддержки этого региона.

Напомним, новый штамм коронавируса, получивший название "Омикрон", более заразен. Впервые он был обнаружен в начале ноября в странах Южной Африки. С этого времени новый штамм начали фиксировать по всему миру.

Читайте также: