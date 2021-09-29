Что следует делать при COVID-19: основные советы от главной инфекционистки Николаевской области

Что следует делать при COVID-19: основные советы от главной инфекционистки Николаевской области

Коронавирусная пандемия не замедляет обороты.

Светлана Федорова, главный врач областной инфекционной больницы г. Николаев объяснила основные моменты о симптомах и лечении COVID-19. По ее словам, нынешний ковид развивается очень быстро.

Об этом она написала в Facebook.

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"Температура не слишком высокая (бывает 37,2- 37,5, а поражения легких уже 70% и более), одышка появляется и нарастает резко, за считанные часы. Запах и вкус не теряются (в большинстве). Начало: першение в горле, насморк. Симптомы обычной простуды (переохлаждения). Кашель, как и одышка, появляются уже на поздних стадиях", — отметила врач.

Она также рекомендует немедленно начинать лечение

Противовоспалительный препарат (Парацетамол, Нурофен, Нимесил)

Промываем нос солевым раствором (Носоль, физраствор, Аквамарис, Хьюмер)

Многие пьем воды

Антибиотики только по решению врача

Вопросы общего порядка

Болеют ли привитые? Да. Любой вакциной.

Попадают ли в стационар? Да. С пневмонией.

Какая вакцина лучше? Именно для вас — решает ваш семейный врач с учетом ваших индивидуальных особенностей.

Нужно ли делать прививки? Да. Нужно.

Правда ли, что молодые стали болеть чаще? Да. Легче? Нет.

Правильно ли закрывать школы, где не привиты все учителя? Нет.

Можно ли заболеть повторно? Да. И третий раз тоже.

Напомним, ранее в Минздраве подробно объяснили, как действовать украинцам с медицинскими противопоказаниями к вакцинации от COVID-19.

Ранее Денис Шмыгаль предупредил украинцев о возможной ревакцинации против COVID-19. Когда она будет, читайте здесь.

В Украине по состоянию на утро 29 сентября зафиксировано 9666 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 217 человек, 3281 пациент выздоровел.

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