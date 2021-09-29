Что следует делать при COVID-19: основные советы от главной инфекционистки Николаевской области

Коронавирусная пандемия не замедляет обороты.
Светлана Федорова, главный врач областной инфекционной больницы г. Николаев объяснила основные моменты о симптомах и лечении COVID-19. По ее словам, нынешний ковид развивается очень быстро.
Об этом она написала в Facebook.
"Температура не слишком высокая (бывает 37,2- 37,5, а поражения легких уже 70% и более), одышка появляется и нарастает резко, за считанные часы. Запах и вкус не теряются (в большинстве). Начало: першение в горле, насморк. Симптомы обычной простуды (переохлаждения). Кашель, как и одышка, появляются уже на поздних стадиях", — отметила врач.
Она также рекомендует немедленно начинать лечение
- Противовоспалительный препарат (Парацетамол, Нурофен, Нимесил)
- Промываем нос солевым раствором (Носоль, физраствор, Аквамарис, Хьюмер)
- Многие пьем воды
- Антибиотики только по решению врача
Вопросы общего порядка
- Болеют ли привитые? Да. Любой вакциной.
- Попадают ли в стационар? Да. С пневмонией.
- Какая вакцина лучше? Именно для вас — решает ваш семейный врач с учетом ваших индивидуальных особенностей.
- Нужно ли делать прививки? Да. Нужно.
- Правда ли, что молодые стали болеть чаще? Да. Легче? Нет.
- Правильно ли закрывать школы, где не привиты все учителя? Нет.
- Можно ли заболеть повторно? Да. И третий раз тоже.
Напомним, ранее в Минздраве подробно объяснили, как действовать украинцам с медицинскими противопоказаниями к вакцинации от COVID-19.
Ранее Денис Шмыгаль предупредил украинцев о возможной ревакцинации против COVID-19. Когда она будет, читайте здесь.
В Украине по состоянию на утро 29 сентября зафиксировано 9666 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 217 человек, 3281 пациент выздоровел.