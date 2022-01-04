Что можно найти в составе вакцин против коронавируса: есть ли ртуть и другие запрещенные вещества

Подробный состав всех зарегистрированных в Украине вакцин можно найти на сайте Минздрава.
Центр общественного здоровья заявил, что ни одна из вакцин против COVID-19, зарегистрированная в Украине, не содержит в своем составе ртуть.
Об этом сообщила пресс-служба центра в Facebook.
"Не верьте мифам! Ни одна из вакцин не содержит в своем составе ртути", — заявили в сообщении.
Кроме того, в ЦОС напоминают, что детальный состав вакцин, зарегистрированных в Украине, можно узнать на сайте Минздрава "Вакцинация против COVID-19".
Так, например, в составе векторной вакцины AstraZeneca, кроме модифицированного аденовируса, содержащего в себе специфический белок коронавируса, вызывающий иммунный ответ, также имеются вспомогательные вещества: L-гистидин и L-гистидин гидрохлорид моногидрат, динатриевая соль этилендиаминтетра магния хлорид, этанол, полисорбат 80, хлорид натрия, сахароза и вода для инъекций.
Инактивированная вакцина CoronaVac от Sinovac Biotech содержит неактивный, "мертвый" вирус SARS-CoV-2 и вспомогательные вещества, а именно: гидроокись алюминия, гидрофосфат натрия 12-водный и гидрофосфат натрия моногидрат, а также натрия хлорид.
В состав вакцины Comirnaty (Pfizer-BioNTech) входит молекула, которая учит клетки производить коронавирусные белки, необходимые для формирования иммунного ответа и вспомогательные вещества: ALC-0315, ALC-0159 и холестерол, DSPC. Кроме того, как вспомогательные вещества в вакцине Comirnaty использован дигидрат фосфата натрия и дигидрат фосфата калия, натрия хлорид и хлорид калия, сахароза и вода для инъекций.
Вакцина Moderna содержит мРНК-молекулу, кодирующую шиповидный белок коронавируса SARS-CoV-2 и вспомогательные вещества: липид SM-102 (гептадекан-9-ил 8-((2-гидроксиэтил) (6-оксо-6-(ундецилокси)гексил) )амино) октаноат), холестерин, 1,2-дистеароил-сн-глицеро-3-фосфохолин (DSPC), 1,2-димиристоил-рац-глицеро-3-метоксиполиетилен гликоль-2000 (PEG2000 DMG), трометамол, уксусная кислота, тригидрат натрия ацетата, сахароза и вода для инъекций.
Напомним, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин объяснил, как получить дополнительную и бустерную дозу вакцины против коронавируса и какая между ними разница.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.