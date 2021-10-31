Что две минуты от COVID-19 погибает человек: как Украину накрывает "коронавирусный вал"

734 летальных случая в сутки — масштабы пандемии в Украине пугают, но это еще далеко не пик.

В Украине за последние дни наблюдаются длинные очереди в центрах вакцинации. Машины "скорой" срочно перевозят больных под ИВЛ из одной больницы в другую, где еще остался кислород. На этой неделе количество больных COVID-19 достигло нового пика. Трое суток подряд фиксируют почти 27 тысяч новых инфицированных в сутки, и небывалое количество умерших от него — как будто ежедневно в стране разбивается по три боинга.

Вирусная карта Украины уже почти вся "красная": сдержать вал больных правительством и местными властями пытаются ограничениями. Тотальный локдаун вводить не будут, пообещал премьер Шмигаль. Это еще больше ударит по и без того ослабленной экономике.

Уже знакомые нам запреты "красной" зоны касаются только тех граждан, у которых нет ни справки о вакцинации, ни о наличии антител, ни отрицательного ПЦР-теста. Все остальные смогут и дальше свободно ездить на поездах и общественном транспорте. Ходить в спортзалы, рестораны, кино и магазины: если персонал там вакцинирован тоже. Вот поэтому бросились прививаться те, кто так долго колебался.

Привиты от COVID-19, бывает, болеют тоже. Но гораздо легче, и уж точно они – менее заразны для окружающих! Ну, а пока половина населения Украины еще раздумывает, колоться или нет — каждые две минуты один человек от ковида у нас умирает.

О тех, кому уже не до жарких споров в соцсетях, тех, кто стал заложником обрушенной ковидными больными медицины. И что делать, если вы заболели, а врач к вам не едет, говорится 31 октября в сюжете ТСН.Тыждень.

Нехватка кислорода

Что происходит на рынке кислорода, действительно большой вопрос. То, что за сутки сейчас его нужно столько же, как за неделю еще месяц назад — только одна половина ответа. Но остановка в разгар эпидемии сразу нескольких кислородных заводов очень напоминает сговор. Попытки журналистов получить ответы сталкиваются с отказами директоров. Впрочем, ТСН уже начала собственное расследование.

Ситуация критическая и из-за нехватки медиков. Потому что, несмотря на двухлетний ководный опыт, у нас все те же проблемы, что и в начале — медиков стало меньше, медики не выдерживают нагрузки, у медиков опускаются руки, а в самой системе есть гигантские административные дыры.

"Ситуация жесткая, машины нам не дают, костюмов нам не дают, чтобы мы ехали домой к пациентам, а нам нужно каким-то образом выживать", — рассказывает одна из семейных врачей столицы. Фактически эти слова означают, что пожилые люди, инвалиды, или те, кто через ковид не в силах сам прийти в больницу, фактически сегодня могут рассчитывать только на волонтеров и чудо.

Наедине с COVID-19

Татьяна имеет сына, больного ДЦП. Женщина воспитывает его сама, у парня парализовано практически все тело. Они оба заболели COVID-19 и оказались фактически в ловушке. Никакого особого алгоритма обращения с парализованными инвалидами, внезапно свалившимся COVID-19, государство не разработало. Они даже семейного врача найти не могут, потому что никто подписывать декларацию с инвалидом не хочет. Татьяна обратилась к ТСН в отчаянии, несколько дней они почти без сознания пролежали на дому, медики же приезжать отказывались.

Новый пик коронавируса – как сдержать вал больных без внедрения тотального локдауна | Новости Украины

Поскольку сын кашлял и имел высокую не сбивающуюся температуру, Татьяне отказали в помощи. Единственное сказали, что она может взять парализованного парня и самостоятельно отвезти к дежурному врачу. Но поднять 30-летнего сына женщина просто не способна.

Журналисты поехали в центральную поликлинику города Киева, чтобы организовать помощь тяжело больному парню. Но оказалось, что найти врача в медучреждении — задача сегодня почти нереальная.

Алексей с мамой сейчас лечатся дома. За две недели к ним так никто и не приехал. Журналисты спросили у медика, при каких симптомах нужно срочно ехать в больницу и настаивать на приезде скорой.

Что делать, когда вы узнали об инфицировании COVID-19

Врач-реаниматолог Павел Сильковский говорит, что основное для больного коронавирусом человека — это свежий воздух. Нужно открывать настежь окна в квартире и дышать. Врач не рекомендует делать КТ без назначения, потому что состояние больного лучше анализировать по показателям работы легких и сердца.

Сатурацию следует измерить 10-15 раз в день. Показатель на пульсоксиметре должен быть не менее 90 процентов. Если уже ниже – тогда вызвать скорую.

Весь ужас еще впереди

Ежедневно в госпитализации нуждаются 6000 человек больных COVID-19, а мест для них в больницах уже почти нет. И это мы еще не на пике эпидемии. Нас ждет рекордное количество умерших от ковида этой зимой. И основная причина только в одном — почти все пациенты, умершие от COVID-19, были не привиты.

На этой неделе мы имели самые высокие показатели инфицированных за сутки — это 26 198 человека, а также потрясающую цифру умерших — 734 человека.

Это означает, что ковид убивает одного человека каждые две минуты. А наша система здравоохранения дошла до своего фактического предела — спасать тяжелых больных. Возможно у критиков вакцины до сих пор полно аргументов, а претензии к Минздраву вполне справедливы, но перед глазами все чаще встают картинки из итальянских и американских сюжетов, где слова ативакцинаторов просто теряются на фоне грохота рефрежераторов, превращенных в уличные морги, колонн авто в крематории.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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