Чихание, охриплость и отсутствие температуры: врач из Буковины рассказала о необычных симптомах "Омикрона"

"Омикроном" в Буковине чаще болеют 30-летние.
На Буковине зафиксировано 16 случаев инфицирования штаммом коронавируса "Омикрон". Он быстро распространяется и имеет симптомы, напоминающие обычный ОРВИ.
Об этом в комментарии АСС рассказала менеджер по общественному здоровью управления здравоохранения Черновицкого городского совета Надежда Лабанда.
Медик отметила, что "Омикроном" все чаще болеют 30-летние люди, тогда как "Дельтой" — пациенты в возрасте от 38 лет.
По ее данным, штамм "Омикрон" передается в 4,2 раза быстрее по сравнению с "Дельтой".
"Самые распространенные симптомы "Омикрона": насморк, головная боль, усталость, чихание, боль в горле. Кстати, отличный от предыдущих штаммов симптом – чихание и охриплость голоса. А вот температуру фиксируют только в четверти случаев. То есть "Омикрон" очень похож на обычный ОРВИ", — говорит Надежда Лабанда.
Врач отметила, что несмотря на то, что "Омикрон" похож на простуду, этот штамм коронавируса очень опасен, поскольку он может повлечь за собой длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные случаи. Надежда Лабанда призвала всех вакцинироваться, потому что так можно переболеть COVID-19 в более легкой форме.
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