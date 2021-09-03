Черновицкая область может совершить прыжок в "оранжевую" зону

На Буковине наблюдается стремительное ухудшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

В Черновицкой области в скором времени могут ввести сразу "оранжевую" зону эпидопасности в рамках адаптивного карантина.

Об этом сообщил в видеообращении председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук на своей странице в Facebook.

По его словам, в связи с ростом новых случаев COVID-19 Черновицкая область стремительно приближается к "оранжевой" зоне.

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Сергей Осачук напомнил, что только Государственная комиссия ТЭБ и ЧС может определять зональность и переводить страну с одной зоны в другую, но отметил, что Черновицкая область может перескочить через "желтую" и оказаться сразу в "оранжевой" зоне.

Председатель ОГА в своем обращение не анонсировал дополнительных карантинных ограничений, зато призвал жителей области активно вакцинироваться. "Призываю тех, кто еще не вакцинировался, сделать это как можно быстрее, а для удобства еще и подтянуть сертификат о вакцинации в приложении Дія", — обратился Сергей Осачук к гражданам.

Как известно, "оранжевая" зона эпидопасности предусматривает ограничения по количеству посетителей в учреждениях и процент заполнения кинозалов, а также запрет работы заведений питания, кроме доставки и работы на вынос.

Напомним, в Черновицкой области зафиксировали первую смерть от штамма COVID-19 "Дельта". Умер 66-летний пациент. Известно, что мужчина был невакцинирован.

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