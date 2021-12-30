Черногория ужесточила правила въезда для украинцев: кто может попасть в страну

Черногория ужесточила правила въезда для украинцев: кто может попасть в страну

Въехать в Черногорию только с отрицательным тестом больше нельзя.

Черногория ужесточает правила въезда для украинцев.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Черногории.

Со 2 января 2022 года попасть в страну не смогут те, кто не переболел COVID или привился более полугода назад.

Въезд на территорию страны будет разрешен при наличии:

или подтверждение проведения полной вакцинации, но вторая доза вакцины должна быть произведена позже шести месяцев до въезда;

или подтверждение перенесенной болезни COVID-19: положительный тест должен быть не менее 10 дней и не больше 180 дней.

Несмотря на это, в обоих вариантах дополнительно нужно иметь либо отрицательный ПЦР-тест. Его следует сделать не позднее 72 часов. Экспресс-тест на антиген должен быть сделан не позднее 48 часов.

Правила будут действовать не менее 12 января.

Напомним, в Европе после Рождества высокими темпами растет количество новых случаев коронавируса. В ВОЗ призывают ускорить темпы прививок в мире. Надеются: если в следующем году вакцинируется более 70 процентов всего населения планеты, это позволит завершить острую фазу пандемии.

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