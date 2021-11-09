Черкасская область переходит в "красную" зону карантина

Строгие карантинные нормы начнут действовать с 12 ноября.

В "красную" зону карантина из-за ухудшения ситуации с COVID-19 попала Черкасская область. Строгие карантинные нормы начнут действовать с 12 ноября.

Об этом в Телеграм-канале сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Такое решение было принято сегодня, 9 ноября, во время внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам

техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 12 ноября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Черкасской области", — говорится в сообщении.

Отметим, "красный" уровень эпидемической опасности предполагает ряд ограничений, вводимых в регионах. В частности, запрещается работа общепитов, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т.д.

Напомним, карантинные ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы. Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.

По состоянию на 9 ноября в "красной" зоне находится уже большинство территории страны — 17 областей и Киев.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку