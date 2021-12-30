Чем отличаются симптомы гриппа и коронавируса: объяснил врач Комаровский

Лечить грипп и коронавирусную инфекцию необходимо одними и теми же препаратами.

У гриппа и коронавирусной инфекции очень схожи симптомы. Особенно это касается первых дней заболевания.

Об этом сообщил врач Евгений Комаровский.

“Если у вас вдруг пропало обоняние — это не говорит о том, что у вас именно коронавирусная инфекция. При ней принципиально характерно возможно резкое ухудшение состояния на второй неделе болезни”, — акцентировал Комаровский.

Он также добавил, что лечить грипп и коронавирусную инфекцию необходимо одними и теми же препаратами. В связи с чем для пациента не изменится курс лечения.

“Мы создаем условиях, при которых организм справится с вирусом максимально быстро. Проветриваем помещение, много пьем, не заставляем себя есть, если не хочется, при высокой температуре пьем жаропонижающие: парацетамол или ибупрофен. Но какие бы симптомы у вас не были, вы говорите о них своему лечащему врачу”, — добавил доктор Комаровский.

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