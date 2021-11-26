Чем опасен новый штамм COVID-19 и справятся ли с ним вакцины

Чем опасен новый штамм COVID-19 и справятся ли с ним вакцины

Этот вариант был обнаружен в начале недели в Ботсване.

Ученые по всему миру, ВОЗ и правительства разных стран озабочены появлением нового штамма коронавируса B.1.1.529. До недавнего времени случаи заражения им были зафиксированы только в одной провинции ЮАР, но в последние сутки обнаружен один больной в Гонконге. Специалисты опасаются быстрого распространения нового штамма по всему миру.

По данным ВОЗ, в настоящее время зафиксировано 77 случаев заболевания новым вариантом коронавируса в южноафриканской провинции Гаутенг и четыре — в Ботсване.

О новом штамме стало известно после сообщений о заражении десяти человек в ЮАР, Ботсване и Гонконге 24 ноября. Британские ученые предположили, что новый штамм будет лучше уклоняться от антител, чем "Дельта". Множество мутаций B.1.1.529 позволяет предположить, что вирус возник у пациента с ослабленным иммунитетом — у больного ВИЧ или СПИДом. Предполагается, что он может стать наиболее опасным вариантом инфекции.

"Этот вариант коронавируса нас очень удивил, — заявил директор центра борьбы с эпидемиями ЮАР вирусолог Тулио де Оливейра. — Речь идет фактически об эволюционном скачке коронавируса. Он владеет целым набором мутаций, которых мы не ожидали".

Чем может быть опасным B.1.1.529?

Хотя интенсивная мутация не обязательно опасна для человека, говорят специалисты, в данном случае важно понимать, что мы имеем дело с вирусом, который радикально отличается от того, что появился в Ухане и привел к пандемии.

Это означает, что все созданные вакцины могут оказаться неэффективными против B.1.1.529.

В частности, некоторые мутации приводят к тому, что антитела в организме человека не могут легко распознавать вирус.

Исследования штамма B.1.1.529 пока находятся на ранних стадиях. Однако уже установлено, что он имеет 50 мутаций. Из них 34 – в белковых соединениях шипов, с помощью которых коронавирус проникает в клетки человека.

Страны вводят ограничения из-за обнаруженного нового варианта коронавируса

Франция, Италия, Нидерланды, Австрия и Хорватия приостановили авиасообщение или запретили въезд из стран юга Африки из-за обнаруженного нового варианта COVID-штамма.

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