Центры вакцинации в Украине могут скоро закрыть: врач назвал причину

Вспышка COVID-19 возможна через 4-6 недель, говорит Виктор Петров.

Центры вакцинации против корнавируса, которые сейчас работают в Украине, могут закрыть в ближайшее время. Это возможно, если произойдет вспышка заболеваемости COVID-19.

Такое мнение выразил врач-инфекционист Виктор Петров в эфире Obozrevatel.

"Активной вакцинальной кампании мы будем иметь еще 4-6 недель, а дальше не исключено, что нам придется ее свернуть в связи с обострением ситуации", — сказал он.

Медик отметил, что прививочная кампания всегда проводится в условиях благополучной эпидемиологической ситуации, а не в ситуации всплеска заболеваемости. По его оценкам, до такого всплеска осталось несколько недель.

Петров предположил, если центры вакцинации продолжат функционировать в таких условиях, то возникнет необходимость в тестировании тех, кто будет намереваться получить прививку, поскольку существенно повысится риск зараженння коронавирусом.

По его словам, в случае инфицирования человека прививка не имеет смысла, а еще может стать причиной дополнительных побочных реакций.

Напомним, ранее врач-иммунолог Андрей Волянский заявил, что пик заболеваемости COVID-19 можно ожидать уже в начале осени.

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