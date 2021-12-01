Бустерная доза вакцины дает высокий уровень защиты от штамма "Омикрон" — BioNTech

В фармацевтической компании уверяют, что знают о большом количестве мутаций штамма "Омикрон".

Основатели компании BioNTech заверили, что вакцина обеспечивает высокий уровень защиты от нового штамма коронавируса "Омикрон", особенно, отмечают, после бустерной прививки. Также в компании заявили, что не стоит паниковать из-за этого нового COVID-штамма.

Об этом сообщает телеканал Т24.

"Не стоит бояться нового штамма Omicron. Нет причин для паники. Мы знаем о большом количестве мутаций. Мы знаем, что вакцина оказывает меньшее действие на этот штамм, но защищает от тяжелого течения болезни", – сказал руководитель компании BioNTech Угур Шахин.

Ученые-разработчики BioNTech отметили, что вакцинация обеспечивает защиту на нескольких уровнях: первый уровень – это антитела, а второй – иммунные клетки. "Мы уверены, что после третьей дозы вакцины защита достаточно высока", – сказал ученый.

Напомним, сразу после появления нового штамма коронавируса несколько крупных фармацевтических производителей заявили, что готовятся обновить свои вакцины от коронавируса из- за появления нового штамма "Омикрон". Некоторые компании готовы обновить вакцину до конца года.

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