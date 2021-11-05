Британские ученые тестируют вакцину-спрей COVID-19

Исследователи хотят модернизировать прививки AstraZeneca/

Вакцину-спрей от коронавируса тестируют британские ученые из Оксфордского университета.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 5 ноября.

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Исследователи хотят модернизировать прививку AstraZeneca, чтобы сделать ее более доступной и эффективной. Ученые надеются, что введение вакцины через нос будет лучше защищать от заражения ковыдом. Ведь прививки, хотя и влияют на течение болезни, передачи инфекции остановить не могут.

В испытаниях принимают участие три десятка человек. За ними будут наблюдать четыре месяца. В случае успеха количество добровольцев увеличат, а уже через год вакцина-спрей может поступить в продажу.

Новости мира: британские ученые тестируют вакцину-спрей от коронавируса

Как сообщалось, в Украине будут проходить клинические испытания таблетки от коронавируса Pfizer и Merck. Так, медицинский препарат от коронавируса "Ритонавир" производства Pfizer в таблетках по 150 мг. будут тестировать среди тех людей, кто контактировал с больными COVID-19.

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