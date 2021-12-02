Британия одобрила новое лекарство от COVID-19: что это за препарат и насколько он эффективен

Британия одобрила новое лекарство от COVID-19: что это за препарат и насколько он эффективен

Этот препарат уже используется для лечения коронавируса в США, Канаде и Сингапуре.

Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения Великобритании (MHRA) одобрило использование еще одного препарата для лечения коронавируса – Xevudy (сотровимаб).

Об этом сообщает британский правительственный портал.

Согласно результатам клинических испытаний, этот препарат сокращает госпитализацию и смертность на 79% процентов у взрослых из группы высокого риска. Это второй препарат, который был разрешен MHRA, предназначенный для людей с легкой и средней тяжестью COVID-19, имеющих высокий риск развития тяжелого течения. Первое средство – это молнупиравир.

Как отмечают, как и молнупиравир, его можно использовать у людей, имеющих легкую и среднюю форму течения COVID-19 и по крайней мере один фактор риска развития тяжелого течения. В отличие от молнупиравир, сотровимаб вводят путем внутривенной инфузии в течение 30 минут. Он одобрен для лиц в возрасте от 12 лет и старше с весом более 40 кг.

Однако, подчеркивают ученые, еще рано говорить, влияет ли этот препарат на "Омикрон". Подчеркивают,с отровимаб не предназначен для использования в качестве замены вакцинации против COVID-19. Этот препарат разработали компании GSK и Vir Biotechnology. Новое лекарство уже используется для лечения коронавируса в США, Канаде и Сингапуре. Также он был одобрен регуляторами Австралии и Японии.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

Штамм "Омикрон" обнаружили уже в 23 странах. ВОЗ прогнозирует, что это количество будет расти.