Борьба за каждый вздох и истощенные медики: правдивая ситуация в ковид-больницах Украины (фото)

В Украине начала набирать обороты третья волна COVID-19.
Украину накрыла третья волна коронавируса. Врачи и Минздрав бьют тревогу, призывают вакцинироваться, потому больницы в нескольких регионах уже переполнены. Образуются даже очереди в реанимацию.
Смертей от болезни в Украине уже больше, чем раньше. Местные власти пытаются контролировать ситуацию, но врачи в Харькове, Одессе, Черновцах, Херсона, Киева говорят о переполненных медицинских учреждениях.
В больницу кладут только людей с действительно тяжелыми случаями, с низкой сатурацией и то лишь при условии, если будут места.
В конце октября — начале ноября ожидают еще большее количество больных и пиковую нагрузку на больницы, прогнозируют в Минздраве.
А вот спад болезни прогнозируют в конце года, возможно, первый квартал 2022 года.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко накануне призвал украинцев вакцинироваться.
"Растет заболеваемость, и мы видим, что другого выхода, кроме как делать прививки, нет. Это единственный вариант выхода из карантина", — сказал Ляшко.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.