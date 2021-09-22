Большие штрафы и тюрьма: Кабмин хочет усилить ответственность за подделку COVID-документов

Наказания не избежать как тем, кто использует поддельные документы, так и тем, кто их выдает.
Кабмин предлагает усилить ответственность за подделку COVID-документов.
Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль
На сегодняшнем заседании правительство поддержало законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках.
Документ предусматривает:
- Штраф от 17 до 34 тысяч грн или ограничение свободы до 2 лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.
- Штраф до 68 тыс. грн или лишение свободы до 2 лет с лишением права занимать должность на 1-3 года для врачей, которые сознательно вносят ложную информацию о прививках.
- Штраф 170 тыс. или лишение свободы до 3 лет за подделку таких документов с целью распространения.
Премьер-министр выразил надежду, что Верховная Рада поддержит эту инициативу.
Ранее сообщалось, что на Буковине торговали свидетельствами о вакцинации и ПЦР-тестами, зарабатывая до полумиллиона гривен в месяц.
Напомним, что правительство ввело обязательную вакцинацию педагогов и чиновников.