Большие штрафы и тюрьма: Кабмин хочет усилить ответственность за подделку COVID-документов

Большие штрафы и тюрьма: Кабмин хочет усилить ответственность за подделку COVID-документов

Наказания не избежать как тем, кто использует поддельные документы, так и тем, кто их выдает.

Кабмин предлагает усилить ответственность за подделку COVID-документов.

Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль

На сегодняшнем заседании правительство поддержало законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках.

Документ предусматривает:

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Штраф от 17 до 34 тысяч грн или ограничение свободы до 2 лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

Штраф до 68 тыс. грн или лишение свободы до 2 лет с лишением права занимать должность на 1-3 года для врачей, которые сознательно вносят ложную информацию о прививках.

Штраф 170 тыс. или лишение свободы до 3 лет за подделку таких документов с целью распространения.

Премьер-министр выразил надежду, что Верховная Рада поддержит эту инициативу.

Ранее сообщалось, что на Буковине торговали свидетельствами о вакцинации и ПЦР-тестами, зарабатывая до полумиллиона гривен в месяц.

Напомним, что правительство ввело обязательную вакцинацию педагогов и чиновников.

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