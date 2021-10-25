Больше больных попадают в реанимацию и умирают: врач о тяжести коронавируса "Дельта"

Больше больных попадают в реанимацию и умирают: врач о тяжести коронавируса "Дельта"

Инфицированные "Дельтой" нуждаются в большем количестве кислорода, чем те пациенты, которые были заражены другим штаммом коронавируса, говорит врач.

Штамм коронавируса "Дельта" более агрессивный предыдущих варианты вируса. От заражения "Дельтой" больше людей попадают в реанимацию и он приводит к большему количеству смертей.

Об этом рассказала "Укринформу" заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии в Клинической больнице скорой медицинской помощи города Львова, профессор Наталья Матолинец.

"Штамм "Дельта" более агрессивный — и ВОЗ, и Центры по контролю и профилактике заболеваний США признают, что эта волна требует большего количества госпитализаций, больше пациентов нуждаются в интенсивной терапии и, к сожалению, у него высокие показатели летальности", — говорит врач .

У зараженных "Дельтой" — значительно тяжелее течение заболевания, чем у тех пациентов, которые болели в результате инфицирования другими штампами коронавируса, отмечает Наталья Матолинец.

"Когда вирус только попадает в организм, он действительно проявляется обычно какими-то катаральными явлениями — першением, болью в горле, насморком и общими симптомами интоксикации. Но если есть прогрессирование заболевания с поражением легких, когда нарастает дыхательная недостаточность с необходимостью кислородной терапии, мы наблюдаем гораздо более тяжелое течение болезни, чем раньше", — рассказывает врач.

По ее словам, сейчас выросло количество пациентов, которые попадают в реанимацию по сравнению с общим количеством заболевших.

"А те, что находятся в интенсивной терапии, требуют и больших объемов кислорода, в частности високопотоковой вентиляции — 40-60 литров кислорода в минуту, и более длительного во времени лечения кислородом", — резюмировала Наталья Матолинец.

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