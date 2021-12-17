"Большая семерка" назвала новый штамм коронавируса "Омикрон" самой большой угрозой для глобального здоровья

Эта мутированная версия COVID-19 распространяется очень стремительными темпами.

"Самая большая угроза глобальному здоровью" — так штамм "Омикрон" назвали в "Большой семерке". Британия, которая сейчас председательствует в группе, собрала на заседание министров здравоохранения стран группы и выразила обеспокоенность ростом количества инфицирований.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 17 декабря.

Так, Лондон накануне сообщил о рекордном с начала пандемии количестве новых больных – почти 90 тысяч в день. Количество больных именно "Омикроном" среди них относительно небольшое, говорят медики — однако, предостерегают, что на самом деле этот штамм может быть значительно более распространенным.

Из-за вспышки болезни в Британии Франция запретила британцам свободный въезд на свою территорию. О том, что "Омикрон" набирает обороты, говорят и в США — пика заболеваемости этим штаммом там ожидают в январе. Из-за таких прогнозов президент Байден призвал американцев вакцинироваться, и предупредил, что для непривитых зима может стать периодом тяжелых болезней и смертей.

Напомним, 26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название "Омикрон", как вызывающий беспокойство. Этот вариант впервые был обнаружен 9 ноября на юге Африки.

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