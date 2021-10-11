Больных кладут в коридорах: Днепропетровская область на пороге "красной" зоны коронавируса

За сутки по области поступает около 250 вызовов к пациентам с подозрением на COVID-19.

Днепропетровская область на пороге "красной" зоны карантина. Перейдет ли регион "черту", станет ясно в течение трех дней.

Об этом пишет "Днепр областной".

Так, в области показатели уже превысили ковидную статистику весны. Множество пациентов госпитализируют в больницу с осложнениями, 90% из них — не вакцинированные. В областной больнице им. Мечникова больных кладут даже в коридорах.

"В реанимации находятся 28 человек. Все они очень тяжелые. Есть пациенты, которые "на коридоре". Мы предоставляем им помощь в соответствии со стандартами. Однако каждый человек должен находиться в нормальных условиях. Поэтому в старом терапевтическом корпусе мы разворачиваем еще 70 коек, чтобы все получили медицинскую помощь", — сообщил генеральный директор больницы Сергей Рыженко.

За сутки по области поступает около 250 вызовов к пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию, самые тяжелые из них госпитализируются.

Напомним, что в Украине все больше регионов входят в "оранжевую" зону карантина. Одной из ближайших областей, которая может "покраснеть", сейчас является Херсонская область.

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