Боль в горле и проблемы со слухом: в Минздраве назвали симптомы "Дельта"-штамма COVID-19

При "Дельте" может сохраняться вкус и запах.
Нарушение слуха и проблемы с желудочно-кишечным трактом. Основные симптомы заражения "Дельта"-штаммом коронавируса отличаются от других видов COVID-19.
Об этом со ссылкой на МОЗ пишет "РБК Украина".
У больных "индийским" штаммом коронавируса уже может не исчезать вкус и запах. Этому виду COVID-19 характерна температура, боль в горле, головная боль и насморк.
Еще один тревожный звоночек — нарушение слуха, а также проблемы с желудочно-кишечным трактом и появление сгустков крови, которые приводят к гибели тканей.
В Минздраве отметили, что концентрация вируса в крови человека в 100 раз больше обычного COVID-19. А сам "Дельта"-штамм более агрессивный и контагиозный. В то же время уберечь от него может вакцинация.
Напомним, что в Черновцах подтвердили несколько случаев заражения коронавирусом "Дельта". Всего в Украине сейчас подтверждены 143 случая нового штамма COVID-19.