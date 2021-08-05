Боль в горле и проблемы со слухом: в Минздраве назвали симптомы "Дельта"-штамма COVID-19

Боль в горле и проблемы со слухом: в Минздраве назвали симптомы "Дельта"-штамма COVID-19

При "Дельте" может сохраняться вкус и запах.

Нарушение слуха и проблемы с желудочно-кишечным трактом. Основные симптомы заражения "Дельта"-штаммом коронавируса отличаются от других видов COVID-19.

Об этом со ссылкой на МОЗ пишет "РБК Украина".

У больных "индийским" штаммом коронавируса уже может не исчезать вкус и запах. Этому виду COVID-19 характерна температура, боль в горле, головная боль и насморк.

Еще один тревожный звоночек — нарушение слуха, а также проблемы с желудочно-кишечным трактом и появление сгустков крови, которые приводят к гибели тканей.

В Минздраве отметили, что концентрация вируса в крови человека в 100 раз больше обычного COVID-19. А сам "Дельта"-штамм более агрессивный и контагиозный. В то же время уберечь от него может вакцинация.

Напомним, что в Черновцах подтвердили несколько случаев заражения коронавирусом "Дельта". Всего в Украине сейчас подтверждены 143 случая нового штамма COVID-19.

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